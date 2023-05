Gnassi e Bakkali (Pd) bacchettano Morrone

"L’on.Morrone voleva trasformare una riunione operativa con prefettura, protezione civile e forze dell’ordine in un dibattito politico: uno spettacolo indegno". I deputati del Pd Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali replicano così al parlamentare leghista, intervenuto l’altro ieri a Faenza. "Non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno di sottolineare che non esistono schieramenti politici, davanti a una tragedia che è costata vite umane, sofferenza e disagi", sostengono la ravennate Bakkali e il riminese Gnassi. Morrone sui media si è lamentato di essere stato censurato dal governatore Bonaccini. "La premier Meloni – rimarcano i deputati dem – oltre a dimostrare la sua vicinanza e solidarietà al presidente Bonaccini, ha soprattutto fatto approvare in consiglio dei ministri a strettissimo giro la richiesta di stato di emergenza nazionale. Eppure c’è invece chi preferisce dare spettacolo da sghembo ‘cavallo pazzo’ nei luoghi delle istituzioni, cercando la polemica tra partiti. È l’onorevole Jacopo Morrone, che voleva trasformare in un comizio una riunione operativa fra istituzioni".