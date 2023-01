Go to Travel, progetto da oltre 7 milioni

Da qualche mese Forlì Airport si affianca a un’altra realtà che si è ormai consolidata come un’appendice stabile della società gestrice: Go to Travel, un progetto da oltre 7 milioni. Ma di cosa si tratta di preciso? Essenzialmente di un tour operator che viene gestito al 100% dalla stessa FA e che agisce sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. "In pratica – precisa Andrea Gilardi –, Go to Travel si fa distributore sul mercato della biglietteria di Aeroitalia".

La partnership tra FA e la compagnia prevede che tutte le decisioni sui voli, a partire dalla scelta delle rotte e la loro calendarizzazione, siano a capo di Go to Travel, "e, di conseguenza, di FA", sottolinea Gilardi: "Il territorio – continua – risulta essere sempre molto attento al ruolo dell’aeroporto, oltre che a quello delle compagnie che vi operano, perciò abbiamo sentito la necessità di prendere in mano le operazioni in prima persona ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto gli scorsi anni". Il sodalizio tra FA, Go to Travel e Aeroitalia prevede una condivisione dei rischi operativi tra tutti i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia, sia da Go to Travel.

"Prevediamo – precisa Gilardi – che le vendite interesseranno per il 90% la normale biglietteria e per il 10% i pacchetti elaborati da Go to Travel". Il tour operator, sottolinea Gilardi, "vende pacchetti preconfezionati, di solito su base settimanale, o comunque confezionati ad hoc, esclusivamente ad altri operatori del settore e non direttamente ai passeggeri, perciò non si pone in una posizione concorrenziale rispetto ai canali di vendita tradizionali. Anzi, tuttalpiù, si propone di portare nuovi clienti agli agenti di viaggio del territorio".

s. n.