’Gobbi’ parla della sua musica

Nuovo appuntamento dek festuval ’Respira’, organizzato da Conifere Studio e Resina 35. L’appuntamento è per questa sera in via del Portonaccio, i cancelli apriranno a partire dalle 19, mezz’ora prima del talk che vedrà protagonista Gobbi, eccentrico artista cesenate che racconterà il suo incalzante percorso musicale. La serata sarà accompagnata da musica, gastronomia ed esibizioni artistiche di vario genere.