Gol solidali Il bel gesto delle vecchie glorie

Un’iniziativa del calcio romagnolo per dare una mano alla ripartenza dopo l’alluvione. Nel quadrangolare ‘Romagna Mia’, organizzato dal Club Forza Forlì e patrocinato dal Comune, allo stadio Morgagni si sono sfidate ieri le squadre degli ‘ever green’ di Cesena, Faenza, Forlì e Ravenna nel significativo giorno della riapertura del ponte di Schiavonia. Alla fine del torneo, a cui ha assistito un discreto pubblico, sono stati raccolti 1.685 euro che saranno devoluti a una o più famiglie colpite direttamente dalla calamità.

A spuntarla sono state le vecchie glorie del Cesena, capitanate dall’eterno ‘Micio’ Orlandi e allenate da Daniele Magnani, che hanno battuto il Faenza ai calci di rigore (dopo il 2-2 dei tempi regolari con le reti di Rea e Orlandi e di Cernera e Brunetti per i manfredi) e in finale il Ravenna 2-1 (doppietta di Rea e gol di Innocenti). Nell’altra semifinale il Faenza aveva superato 3-2 il Forlì con le reti di Gadda (2) e Innocenti, coi biancorossi a segno con Sozzi e Bettini. Nella finalina, finita 0-0, vittoria del Faenza dal dischetto.

A chiudere la giornata solidale la premiazione, curata dai Veterani dello Sport di Forlì col consigliere comunale Albert Bentivogli (Lega). Tra i tanti nomi noti in campo anche ex noti come Domini, Affatigato e Ricciardo nell Cesena, Cortini e Clementini nel Faenza di mister Nevio Valdifiori, Ciani e Finucci nel Ravenna, mentre nel Forlì allenato da Franco Bonavita e Franco Pardolesi sceso in campo con Spada è sceso in campo fra gli altri l’ex calciatore di serie A Richard, Vanigli; della massima serie anche Franco Sirotti, uno dei tre arbitri della manifestazione.