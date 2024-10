GoToFly rilancia la sfida. La società conferma le tratte del Ridolfi e ‘vola’ anche oltre

"Siamo pronti per la serie A". Sono parole che trasudano entusiasmo quelle scandite ieri pomeriggio da Riccardo Pregnolato, intervenuto per la presidenza di Forlì Airport Srl (la società che gestisce lo scalo di via Seganti) alla conferenza stampa indetta per tracciare un bilancio dei primi due anni del progetto ‘GoToFly’. All’incontro – tenutosi allo stand della Regione Emilia-Romagna nel corso dell’edizione 2024 del Ttg Travel experience (Rimini Fiera), kermesse di riferimento per la promozione del turismo a livello internazionale – ha partecipato anche il nuovo responsabile operativo e commerciale di GoToFly, il calabrese Paolo Amodeo.

Pregnolato, che ha sostituito last minute il presidente di F.A. Srl Giuseppe Silvestrini, trattenuto da un imprevisto, ha innanzitutto snocciolato alcuni numeri che indicano come lo stato di salute del ‘Ridolfi’ sia buono: durante la stagione estiva appena conclusa, il network GoToFly ha registrato un incremento di 10mila passeggeri rispetto al 2023, raggiungendo un totale di circa 42mila presenze.

GoToFly, è bene ricordarlo, è il ‘marketing carrier’ dello scalo forlivese: controllata da F.A. Srl, la società si occupa, cioè, di promuovere e commercializzare, sul mercato italiano e internazionale, voli di linea e charter gestiti da vettori operativi comunitari. È un progetto pensato, insomma, per dare slancio alla crescita del traffico passeggeri all’aeroporto di Forlì.

Al dato positivo sull’aumento delle presenze si affiancano quelli, ugualmente importanti, sulla bassa incidenza di ritardi e cancellazioni di voli nei mesi estivi: "Nell’estate 2024 – ha precisato Paolo Amodeo – per GoToFly l’indice di puntualità è stato pari al 96%, quello di regolarità del 99%".

Il neoresponsabile operativo del network forlivese, che in GoToFly continua a ricoprire anche il suo precedente ruolo di Flight operations manager – ha svelato poi le destinazioni previste per l’estate che verrà: "La maggior parte delle rotte 2024 (tra le quali Olbia, Cagliari, Trapani, Catania, Lampedusa, Atene, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos) sarà confermata – ha assicurato –. Inoltre, stiamo valutando, assieme ad alcuni tour operator italiani, di ampliare ulteriormente l’offerta, con nuove destinazioni verso la Grecia e altre due mete europee rilevanti".

Amodeo, alla sua prima uscita pubblica nel nuovo ruolo, è stato docente di Navigazione aerea e Logistica, nonché in corsi di formazione per addetti aeroportuali. "Con esperienze in compagnie aeree e aeroporti in Italia e all’estero – spiega in una nota F. A. –, ha sviluppato competenze nella gestione delle operazioni di volo. Appassionato di aviazione, possiede la licenza di pilota privato di velivolo e di drone".

A margine della conferenza stampa, Riccardo Pregnolato si è soffermato sul ruolo strategico e sul notevole potenziale che il ‘Ridolfi’ può ancora esprimere nel panorama del trasporto aereo regionale: "Anche a seguito dell’ultima, devastante, alluvione, abbiamo dimostrato di essere una base importante e di avere sia i numeri che le capacità per operare in condizioni di emergenza – ha dichiarato –. Le nostre energie e gli investimenti di F.A. Srl sono finalizzati, ora, a rafforzare il ruolo di Forlì come hub di riferimento sia per i flussi di viaggiatori in uscita, sia per la scoperta del territorio da parte dei visitatori in entrata, vista la sua posizione al centro della regione".

Infine, una novità: GoToFly opererà anche fuori dal Ridolfi. Visti infatti gli ottimi rapporti con la società dello scalo di Trapani grazie ai voli settimanali tra Forlì e Sicilia, peraltro confermati, il network forlivese lancerà una nuova rotta: la Trapani-Verona dal 2 dicembre all’11 gennaio e da marzo per tutta l’estate.