‘Gotti’, il Comune in campo: "Manutenzione già in corso. Le parole di Mei? Un sogno"

"Il Comune ci è sempre stato molto vicino e ci ha promesso che continuerà a farlo". L’aveva detto Giuliana Amici, vicepresidente della Libertas Atletica Forlì, sul Carlino di ieri, in merito al campo di atletica ‘Carlo Gotti’, il giorno dopo che il sodalizio forlivese ha preso definitivamente in mano la gestione dell’impianto dopo anni di bandi, ricorsi, controricorsi e tanta burocrazia. Ieri anche l’assessore allo sport Kevin Bravi ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a far sì che l’impianto possa tornare agli antichi splendori.

"C’è grande attenzione da parte di questa Amministrazione al campo di atletica ‘Carlo Gotti’ –, scrive l’assessore in una nota diffusa dal Comune –. La struttura, al centro di un importante progetto di potenziamento con la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale e un ampio magazzino, è interessata da interventi ricorsivi di manutenzione straordinaria e da sopralluoghi puntuali dell’Unità Sport del Comune".

I tecnici e i dirigenti della Libertas avevano legittimamente lamentato diverse criticità e non pochi problemi in varie parti del campo di atletica, soprattutto sul tetto della palestra, della tribuna e nell’ovale dove ci sono le pedane del salto con l’asta del salto in alto e del lancio del giavellotto: "Recentemente, con i vertici della Libertas, abbiamo valutato lo stato di usura della pista di atletica e programmato i lavori più urgenti da effettuare sul tetto della palestra. A luglio sono stati ordinati i pezzi di ricambio della gabbia per il lancio del peso e del giavellotto, mentre la prossima settimana torneremo a visitare l’impianto di via Campo di Marte per verificare la tenuta del tetto. Di tutto questo, la Libertas è ben informata. Ogni intervento, infatti, viene concordato e condiviso con la società di gestione del ‘Gotti’, a cui questa Amministrazione fa sempre riferimento per suggerimenti, migliorie e progetti futuri". I tesserati della Libertas sono circa 260. Curiosità: la presidente è l’ex assessora allo sport Sara Samorì.

"Il nostro primo obiettivo – riprende Kevin Bravi – resta quello di garantire alle famiglie e agli atleti che si allenano al ‘Gotti’ una struttura sicura e all’avanguardia, capace di far crescere nuovi talenti e sognare in grande grazie alle parole Stefano Mei". Il riferimento finale è al fatto che il presidente federale dell’atletica italiana, poco prima delle Olimpiadi aveva rivelato (proprio al Carlino) di andare a correre al ‘Gotti’ e di apprezzarlo. Ipotizzando, terminati i lavori di sistemazione di tutto l’impianto, di organizzare lì un campionato nazionale di atletica.

Stefano Benzoni