Gotti, sprint per i lavori: "Nuove strutture pronte entro la primavera 2025"

"Mi piacerebbe portare qui a Forlì un campionato italiano di atletica". Così ha dichiarato lo scorso mese Stefano Mei, presidente nazionale della Fidal (la federazione italiana dell’atletica leggera) ed ex mezzofondista, oro e argento agli Europei del 1986. Le parole dell’ex atleta e attuale massimo dirigente sportivo, originario di La Spezia e forlivese d’adozione, potrebbero non essere utopia, fra l’altro in un momento, l’ultimo quadriennio, in cui l’atletica italiana sta vivendo il suo massimo splendore.

Passeggiando per via Campo di Marte, sponda viale Roma, è possibile infatti notare i lavori di costruzione e riqualifica nel perimetro dello storico campo di allenamento ‘Carlo Gotti’, un intervento interamente finanziato da risorse comunali. Tutto nuovo: palestra, spogliatoi, bagni e uffici, per un totale di circa 1 milione e 200mila euro provenienti appunto dall’amministrazione comunale per i lavori iniziati nell’ottobre 2022. Una estensione di oltre 400 metri quadrati che sorge sulle ceneri dei vecchi edifici demoliti.

"L’edificio polifunzionale, di superficie lorda pari ad oltre 300 mq – spiega l’assessore Kevin Bravi –, sarà dotato di una palestra centrale di circa 90 mq, tre uffici, bagni per disabili, due spogliatoi, numerose docce, ripostigli e un’aula polivalente. Il posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio garantirà consumi energetici molto limitati".

Il nodo principale, una volta avviati i lavori, riguardava la futura gestione dell’impianto, contesa tra la Polisportiva Edera Atletica, che se ne è fatta capo fin dalla sua nascita, e la più giovane Libertas Atletica Forlì, anch’essa però già plurimedagliata e altrettanto ben attive nel territorio. Il bando di assegnazione emanato nel 2023 ha dato risposta solo parziale, trascinata tra ricorsi e tribunali fino al Consiglio di Stato, che lo scorso giugno ha deliberato l’assegnazione definitiva alla Libertas, estromettendo di fatto il sodalizio Edera, storico proprietario del ‘Gotti’, ribaltando l’iniziale verdetto di sospensiva del Tar di Bologna. La questione gestionale partiva da un presunto conflitto di interessi della presidente Libertas, Sara Samori, per il suo ruolo di consigliere comunale dell’epoca.

I lavori procedono ora spediti, sull’onda dell’entusiasmo per le recenti Olimpiadi prima di Tokyo e poi le ultime di Parigi, che stanno riportando i giovani ad avvicinarsi all’atletica leggera in buon numero. "Poco distante dal nuovo fabbricato – aggiunge l’assessore comunale allo sport –, sorgerà un deposito attrezzi di superficie più ridotta. Salvo imprevisti, i lavori relativi a questo cantiere si concluderanno entro la primavera del 2025. Un secondo appalto, riguarda opere di efficientamento energetico dell’area esterna all’impianto sportivo esistente – conclude Bravi – e l’adeguamento dei presidi antincendio. L’impianto, dotato di gruppo di continuità, è stato realizzato per consentire il regolare deflusso di atleti e pubblico anche in caso di black-out o situazioni di emergenza". E chissà che una volta cambiato il suo look e con le nuove strutture il Gotti non diventi in effetti degno di un campionato tricolore.