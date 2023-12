Grafiche Mdm è ’B-Corp’: "La nostra strada è verde"

Tra le aziende italiane che si fregiano dell’ambito riconoscimento ci sono colossi come Illy Caffè e il gruppo Sanpellegrino: da settembre, anche la forlivese Grafiche Mdm, fondata nel 1925 e specializzata in grafica, cartotecnica e stampa digitale, rientra tra le imprese certificate ‘B-Corp’.

La certificazione ‘B-Corp’ (abbreviazione di ‘B-Corporation’) è rilasciata alle aziende che dimostrano non solo di voler perseguire il profitto, ma di operare nel rispetto di standard elevati di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza nei confronti di stakeholder e comunità locali. Attualmente, le B-Corp risultano essere 7.630, distribuite in oltre 161 settori e 90 paesi.

"I valori riconosciuti dalla certificazione B-Corp ci appartengono fin dalle origini – chiarisce il presidente Carlo Manetti – ma questo traguardo sancisce il nostro impegno e, soprattutto, ci permette di posizionarci tra le imprese che stanno ridefinendo il senso del successo in economia. Non più misurabile in termini puramente economici, ma di reale impatto sulla società e sul pianeta".

Da tempo, l’azienda forlivese – che nel suo portfolio annovera clienti del calibro di Samsonite ed Electrolux – ha adottato lo slogan ‘the green way to print’ (letteralmente, ‘la strada verde per la stampa’). Senza compromettere la qualità di prodotti e servizi, utilizza esclusivamente inchiostri 100% vegetali, additivi eco-sostenibili, carte riciclate o certificate ‘Fsc’, cioè provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Quanto alla sostenibilità sociale, spiccano i laboratori di produzione carta all’interno della casa circondariale di Forlì.

"Gestire un rapporto con una realtà complessa come quella del carcere non è affatto facile – sottolinea Manetti –, ma siamo orgogliosi della nostra scelta, perché crediamo fortemente nel valore del lavoro per il reinserimento sociale dei detenuti. I nostri clienti lo hanno capito e sono disposti a pagare anche qualcosa in più per sostenere i nostri progetti".

Manetti condivide il successo con l’ad Danilo Casadei e lo staff, che conta oggi 50 persone: "ma intendiamo crescere ancora – precisa – e coinvolgere sempre più giovani: sono stati proprio gli studenti del Campus di Forlì, con il quale collaboriamo da tempo, a suggerire di candidarci al percorso per l’ottenimento della certificazione B-Corp. La loro forza sono le buone idee: hanno una marcia in più".

Maddalena De Franchis