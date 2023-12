Gran cenone e balli di mezzanotte. Già sold out (o quasi) per San Silvestro

Il gran cenone di Capodanno, ideato dallo staff di Griglia Filari, dj Pyton e Gaddo per dare il via al 2024, è in calendario nella Vela di Borgo dei Guidi a Cusercoli e – salvo disdette dell’ultimo minuto – ha già registrato il sold out. Le porte della Vela si apriranno a partire dalle 20 con il benvenuto e l’inizio della cena realizzata dallo chef di Borgo dei Guidi: un menù che porterà in tavola i grandi classici del Capodanno (cotechino e lenticchie in primis), piatti della tradizione come i cappelletti di ricotta e novità pensate per l’occasione. Ad accompagnare la cena saranno i vini della cantina Poderi dal Nespoli, serviti in quantità illimitata fino al brindisi di mezzanotte che darà il via alle danze. Alla console si alterneranno Dj Pyton e Luca Milandri, accompagnati dal sax di Luca Gardini. Insieme a loro, il vocalist Gaddo. Alla serata si accede prenotando in anticipo il proprio tavolo. Il prezzo del biglietto comprensivo di cena e serata è di 100 euro. Ma le feste di Natale a Borgo dei Guidi continuano con la Gran Tombola della Befana, il 5 gennaio con l’intrattenimento musicale affidato a Dj Pyton, Luca Milandri e Luca Gardini. Ad affiancare Gaddo ci sarà anche il vocalist Marco Benini. Il prezzo è di 50 euro, comprensivo di cena, serata e partecipazione alla tombola.Per informazioni e prenotazioni si rimanda ai seguenti contatti:www.grigliafilari.it/gran-cenone-tombola - info@grigliafilari.it – 376.1351958 e pagine Facebook ed Instagram.

o. b.