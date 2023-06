Gran finale per ‘Borghi e Rocche di Romagna’

Chiusura in grande stile per Borghi e Rocche di Romagna oggi a Bertinoro tra itinerari a piedi e in bicicletta e protagonisti del grande jazz. Si parte la mattina con Jazz & Bike & Trek, che prevede itinerari in mountain bike o trek tra il verde dei dintorni di Bertinoro. Il ritrovo della partenza per l’escursione bike sarà alla Cantina Campo del Sole alle ore 10.00 per un’avventura tra vigne e ulivi guidata dall’Anomalo Team della Polisportiva De Amicis. Largo Cairoli invece è il punto di partenza alla stessa ora per l’itinerario trek che prevede un laboratorio e una passeggiata naturalistica con il naturalista e divulgatore Eddi Bisulli alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci. A piedi o in bici, ci si ritroverà tutti insieme alla fine dei percorsi al Santuario Madonna delle Grazie di Casticciano per il concerto Jazz con Barbara Evans e Valerio Cantori Due alle ore 11.00. A seguire una merenda agreste offerta dalla Pro Loco di Fratta Terme.

Il weekend di festa si chiude con il concerto “The Fearless Five” di Enrico Rava, musicista e jazzista italiano conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Rava alla tromba si esibirà alle 21.45 nei giardini della Rocca insieme ad alcuni giovani musicisti di talento, Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

Da ricordare che alle ore 17 è in programma la visita alla Rocca di Bertinoro accompagnati dalla guida turistica Ivan Severi. Il cartellone degli eventi è organizzato dal Comune di Bertinoro in collaborazione con la Strada Vini e Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Associazione Vignaioli di Bertinoro, Associazione Dai De Jazz, Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato “Il Molino”, Pro Loco Fratta Terme. Il contestuale Drinkin’ Jazz Festival è organizzato dall’associazione Dai De Jazz.

Per acquistare i biglietti del concerto di Enrico Rava, consultare il seguente link https:www.diyticket.it. Per avere informazioni aggiuntive, è possibile telefonare all’Ufficio Turismo e Cultura al numero 0543 469213 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo: [email protected]