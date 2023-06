Gran finale per tutta la città Nicosanti: "La A? Saremmo pronti Palafiera verso il tutto esaurito"

di Gianni Bonali

"Stasera al Palafiera stiamo andando verso il tutto esaurito. Un dato che mi auguro si ripeta anche in gara2, venerdì prossimo". Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro 2.015, è soddisfatto della risposta degli appassionati forlivesi che stanno prendendo d’assalto la sede di via Corridoni e le rivendite autorizzate per acquistare i tagliandi per la finale. Una marea di magliette rosse e di bandiere colorate spingerà Forlì in gara1 dei playoff contro Cremona: annunciata anche una coreografia spettacolare per accogliere i giocatori di coach Antimo Martino sul parquet.

Alla vigilia, Nicosanti è stato ospite ieri sera della trasmissione ‘Panorama basket’ su TeleRomagna. "Siamo nati otto anni fa dopo il fallimento della precedente gestione – ha ricordato – e la prima stagione siamo stati promossi dalla B in A2. Ora siamo in finale e viviamo un’emozione unica: divertiamoci tutti insieme. Anche io per venti anni sono andato in curva e in questa stagione abbiamo tanti giovani nuovi sugli spalti che supportano la squadra. Abbiamo, senza dubbio, la curva più bella del campionato".

Forlì è andata oltre le aspettative di inizio stagione, un otto giocatori nuovi su nove, più due terzi dello staff tecnico. "Con coach Martino abbiamo scelto un allenatore ambizioso, un professionista capace di far migliorare i giocatori". Su di lui ha detto che "mi auguro possa rimanere con noi oltre i due anni di contratto", un impegno importante perché significa fare dell’allenatore molisano l’uomo del futuro, "al centro del nostro progetto". A proposito di futuro: ha auspicato che l’Unieuro di cui è amministratore delegato continui a sponsorizzare la società ("è quotata in borsa, ci sono certi meccanismi da seguire") e ha negato che sia in arrivo un nuovo main sponsor (il Carlino aveva parlato di Motorola, che tuttavia già appare nei pannelli luminosi in questi playoff). Ad ogni modo, "se dovesse succedere quella cosa – Nicosanti non nomina la promozione – ci faremmo trovare pronti".

Ha spiegato poi i segreti dell’annata. "Abbiamo portato a Forlì – continua – non solo elementi bravi tecnicamente, ma soprattutto persone di valore dal punto di vista umano. L’obiettivo iniziale che era quello di giocare nel mese di giugno: ora ci siamo e viviamo la serie come una festa. Si è creata un’alchimia speciale tra squadra e staff tecnico grazie all’umiltà, all’entusiasmo e alla voglia di aiutarsi l’un l’altro. I giocatori stanno bene insieme e si frequentano anche fuori dal parquet".

La partita della svolta, per il presidente, "è stata quella vinta di 1 punto in casa con Cento all’ultimo secondo. Siamo orgogliosi e felici di aver creato un bel legame con il pubblico, anche grazie alle undici vittorie consecutive". Per quanto riguarda stasera, entra nel dettaglio: ricorda che le nuove regole sul settore ospiti hanno ridotto la capienza (nella finale del 1995 entrarono 7.200 spettatori, oggi sono circa 5mila): "Al netto dei tifosi ospiti, siamo arrivati a quattromila e abbiamo ancora mille biglietti. Al ritmo di questi giorni, ne resteranno pochi...". è la finalissima per il sogno. "E questa non si gioca, si vince".