Gran premio . Nuvolari in centro

Il ‘Gran Premio Nuvolari’, manifestazione internazionale per auto storiche, toccherà anche Meldola domani dalle 8 alle 10,30 in piazza Felice Orsini. Si tratta di una manifestazione che richiama concorrenti da tutto il mondo, organizzata dalla Scuderia Mantova Corse in ricordo del più grande pilota di tutti i tempi, Tazio Nuvolari. "La nostra città potrà salutare anche quest’anno il passaggio di straordinarie e leggendarie automobili", commentano con orgoglio dal Comune.