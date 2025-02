Grande chance: "Vincere o no, giusto correre"

L’ex parlamentare di Pd e Italia Viva Marco Di Maio (nella foto) – "non ho tessere e non cerco incarichi", precisa all’inizio della chiacchierata –, presentando la sua candidatura alla Camera nel 2018 lanciò l’idea di Forlì capitale della cultura: in quell’occasione le date potevano essere il 2021 o 2022.

Di Maio, Forlì ha le carte in regola per candidarsi?

"Sì, ma serve una premessa per contestualizzare. Per il vincitore è previsto un milione di euro, oltre a visibilità e investimenti. Quando l’allora ministro della cultura Franceschini istituì questo riconoscimento, pensò a valorizzare le città di provincia. Di base, ci sono almeno una ventina di città che hanno beni culturali più importanti: vale per Forlì come per altre candidate. Ma si vogliono valorizzare le realtà fuori dalle grandi rotte turistiche. Nel 2017 a vincere fu Pistoia, per capirci".

Detto questo, il sindaco Zattini ha dichiarato che l’importante è farsi avanti, al di là del risultato. Condivide?

"Sì, perché partendo dai nostri punti di forza – cito le mostre al San Domenico, l’architettura razionalista e la rete di associazioni e operatori culturali –, possiamo costruire un progetto che tenga insieme tutto questo, che ora manca".

Sempre per citare il sindaco, sostiene che la candidatura è un modo per mettersi alle spalle l’alluvione.

"Certamente, ha fatto anche l’esempio di realtà come Bergamo e Brescia, colpite dal Covid. Ritengo interessante l’idea di un progetto che leghi tutto il territorio dell’Unione dei Comuni. Magari Forlì non vincerà, ma intanto la sua candidatura sarà uno stimolo per il territorio, consentirà di darsi una visione a lungo termine, una visione del futuro che ora manca. E questo era alla base della mia proposta nel 2018".

Evitiamo dunque di continuare a galleggiare?

"Esattamente. Questo territorio, come tanti altri, ogni mese ha la sua polemica e il discorso pubblico lì si esaurisce. Non si ragiona in prospettiva. Candidando Forlì ci si dà un obiettivo stimolante, non solo culturale: pensiamo alle infrastrutture che servono e alle imprese che potranno essere protagoniste del percorso della candidatura. Potremo poi far conoscere, anche a chi vive in Romagna, il nostro patrimonio".

Un esempio di progetto che la candidatura di Forlì potrebbe lanciare o rilanciare?

"La Casa del Fascio di Predappio. Senza entrare nel merito del progetto di recupero dell’immobile, ritengo che ci si debba puntare. A Monaco di Baviera c’è un museo, che funziona bene, che spiega le origini del nazismo. E allora alla Casa del Fascio facciamo lo stesso, creando un luogo dove capire e documentarsi sulle origini del fascismo. O vogliamo lasciarlo alle serie tv?".

Ci sono le condizioni perché Forlì vinca?

"Per vincere, non lo so. Di certo ci sono le condizioni politico-istituzionali per fare bene. C’è un governo vicino al Comune di Forlì, abbiamo un presidente di Regione romagnolo, che era sindaco a Ravenna quando la candidò a capitale europea della cultura, abbiamo un assessore alla cultura competente e tre consiglieri regionali espressione del territorio. Aggiungo che le città che si sono candidate non si sono pentite di averlo fatto".

Luca Bertaccini