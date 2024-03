Grande festa a Portico per i 90 anni di Chiadini

Giovanni Chiadini, re del sax e del clarinetto, è stato festeggiato domenica scorsa nel teatro Iris Versari di Portico per due traguardi di successo: i 90 anni di età e i 75 di carriera musicale. Al concerto e al taglio della torta in suo onore era presente tutta la popolazione del paese col sindaco Maurizio Monti in testa, nonché molta gente della vallata del Montone e anche da Forlì e dalla Romagna che l’orchestrale Giovanni Chiadini ha fatto ballare il liscio in tanti anni di carriera, compreso un applauditissimo pezzo per la sua festa.

Racconta Giovanni: "Sono entrato nella Banda di Portico nel 1949, all’età di 15 anni, quando maestro di musica era Natale Fabbri, detto Nadalé, cugino del professor Tabaldo Fabbri, per tanti anni presidente al liceo classico di Forlì e noto latinista italiano".

Aggiunge Giovanni: "Iniziai a suonare il clarinetto col direttore della Banda Nadalé, che suonava tutti gli strumenti. Allora eravamo un gruppetto di amici giovanissimi che volevamo stare insieme, coltivando l’interesse musicale e suonando nelle feste civili e religiose del paese. Ma era anche un’occasione per andare fuori e conoscere gente, specialmente nelle feste delle parrocchie. Poi arrivò una nuova creatura: l’Orchestra Ferraresi, che fondammo a metà degli Anni Sessanta io al clarinetto e al sax, Giovanni Ferraresi al sax contralto, Giuseppe Valmori al basso e Pino Monti alla batteria. A noi si aggiunsero poi altri giovani del luogo. La nostra Orchestra Ferraresi del liscio romagnolo raggiunse il massimo successo negli Anni Ottanta, quando suonavamo in locali e balere, dalla Romagna alla Versilia, apprezzati per il liscio, al pari di altre orchestra romagnole, suonando a volte anche con cantanti famosi, fra cui Nilla Pizzi e Betty Curtis. Eravamo molto ricercati anche nelle feste dei partiti, in particolare nelle Feste dell’Unità, apprezzati da tanti politici e da musicisti di altre orchestra, che mi hanno fatto anche proposte interessanti. Ma io stavo volentieri a Portico, dove facevo il muratore e il barista nel Bar Sport".

Finita l’orchestra Ferraresi nel 1995, Giovanni ha proseguito col piano bar in coppia con Fabio Dibenedetto, pianista originario di Bocconi che vive a Milano, girando l’Italia e suonando in tante città, fra cui Milano e Genova. Dopo altre esperienze con gruppi musicali, Giovanni Chiadini fa coppia attualmente con Jacopo Raggi di Portico alle tastiere o alla fisarmonica, sempre fedele al sax e clarino, trasmettendo la passione al figlio Mario, diplomato in clarinetto e maestro della Banda di Castrocaro e Terra del Sole, animatore della festa di domenica scorsa. Che cos’è la musica per il re del sax? Risposta: "Non solo conoscerla e suonarla, ma soprattutto sentirla, dando voce ed espressione alla voce dello strumento. Cosa che io farò per concludere con il concerto dei 100 anni".

Quinto Cappelli