Grande omaggio a Ercole Baldini. Il Tour si fermerà per il ‘Treno’

Il Tour de France, adesso è ufficiale, renderà un omaggio speciale ad Ercole Baldini, il ‘Treno di Forlì’. Sarà lo stesso direttore della Grande Boucle Christian Prudhomme a consegnare un riconoscimento alla famiglia in occasione della seconda tappa, la Cesenatico-Bologna del 30 giugno. La decisione è stata condivisa dalla Regione Emilia-Romagna durante l’ultima riunione con gli organizzatori della più importante manifestazione internazionale di ciclismo su strada. Corsa che non è stato possibile far passare da Forlì ma che ora ‘risarcisce’ così il più grande campione della città.

"Un attestato di stima – spiega Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della giunta regionale nel dare l’annuncio dell’iniziativa –, a uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi profondamente legato alla sua terra". Dal Tour de France, quindi, un ricordo particolare in memoria del campione Ercole Baldini, vincitore di una tappa nell’edizione del 1959, che avverrà in piazza Faenza, nel punto del percorso più vicino al luogo natale e di vita del ciclista forlivese, ovvero Villanova. Il Tour partirà infatti quest’anno per la prima volta dall’Italia, a fine giugno.

La richiesta di una celebrazione era stata presentata con un ordine del giorno sottoscritto dal consigliere regionale forlivese Massimiliano Pompignoli e approvata all’unanimità dall’assemblea legislativa nel corso della seduta del 19 aprile 2023. "Una scelta doverosa in occasione di un evento sportivo del calibro del Tour de France 2024, che vedrà protagonista l’Emilia-Romagna – afferma ancora Manghi – e che lo stesso direttore Prudhomme ha accolto con convinzione".

Nel palmares su strada del ‘Treno’ l’oro olimpico, il Mondiale e il Giro d’Italia insieme ad altri trionfi, a partire dal record dell’ora in pista. Baldini, scomparso sulla soglia dei 90 anni il 1° dicembre 2022, sarà ricordato anche in occasione del Giro d’Italia, durante la tappa Riccione-Cento del 17 maggio, con un traguardo volante a Forlì.

"D’intesa con la Regione – afferma soddisfatto il consigliere Massimiliano Pompignoli della Lega – il ‘Treno di Forlì’ sarà trasmesso in Mondovisione. E’ di queste ore infatti la conferma della celebrazione del Tour de France col premio alla famiglia durante il passaggio a Faenza e con la proiezione sul circuito internazionale delle immagini delle sue vittorie. Ringrazio il capogabinetto della giunta regionale Manghi per il grande lavoro di squadra e l’impegno profuso in questi mesi, che danno prova di come la politica e le istituzioni, pur in posizioni differenti, possano e debbano operare insieme nell’interesse della comunità".

Pompignoli ricorda anche che "dopo la bella mostra a lui dedicata al Museo civico San Domenico di Forlì anche il Giro d’Italia renderà omaggio a Baldini con un traguardo volante, per celebrare il talento straordinario e l’umanità di un romagnolo che ha reso il ciclismo uno sport leggendario con imprese memorabili".