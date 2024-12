"Grande potenziale e uniti siamo più forti"

Monica Fantini, ideatrice del Festival del Buon Vivere che si tiene a Forlì da ormai 16 anni, a incidere positivamente sulla classifica c’è anche il campo ‘cultura e società’, nel quale anche voi agite. Come le pare la situazione in città?

"Il Festival del Buon Vivere si propone come una somma di realtà che operano negli ambiti più diversi ma con un solo un filo conduttore: promuovono tutte valori ai quali siamo legati, riassumibili in sostenibilità ambientale, sociale e solidale. Possiamo dire di essere testimoni di un grandissimo fermento a livello locale".

Quante sono in termini numerici le realtà socio-culturali che collaborano con voi?

"Contiamo un centinaio di partner tra associazioni e imprese. Non mi stanco di ripetere che la parola chiave è ‘relazione’".

Al termine dell’ultima edizione del festival lei ha annunciato un proposito ambizioso legato al mondo dell’associazionismo. Di cosa si tratta?

"Abbiamo deciso di lavorare per mettere a sistema tutte le realtà che collaborano con il Buon Vivere, dando così vita a un sodalizio stabile che dispieghi le potenzialità di ciascuno. Pensiamo al festival come a un megafono capace di amplificare le voci di tante persone che portano avanti progetti importanti, talvolta anche vicini, o paralleli: è un contenitore di molti mondi e ci piacerebbe che questo contenitore potesse diventare permanente, andare oltre la settimana di eventi e costituirsi come sodalizio stabile".

E’ un progetto realizzabile?

"È complesso, ma ci siamo lavorando attivamente, nella volontà di crescere ancora e dare sempre più concretezza ai valori nei quali crediamo".

Sofia Nardi