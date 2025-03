Grande successo per la festa del ’Club Forza Bologna’

E’ stata una grande festa quella organizzata dal Club Forza Bologna di Santa Sofia sorto nel 1981 sulla spinta di Giampaolo Bardi e che conta 70 soci. Passione, emozioni, condivisione, grazie all’impegno di Orfeo, Giuliano, Mauro e Quinto hanno caratterizzato il pomeriggio alla presenza di Claudio Baratta responsabile del Centro Bologna Clubs Bologna, degli ex giocatori Augusto Scala ed Eraldo Pecci, della moglie e della figlia di Mauro Pasqualini ala destra del Bologna in due stagioni a cui Pelè donò la sua maglia numero 10 del Santos durante una tournée in Brasile. Ed ancora Franco Aleotti presidente del Premio Sportilia, l’avvocato Eugenio Macherozzi, gli inviati di Radio Nettuno Bologna Uno, ma soprattutto tifosi di tutte le età che hanno raggiunto Santa Sofia, paese che vanta il primato di avere il gestore del noto Haller’s Bar di piazza Matteotti, che si chiama all’anagrafe proprio Haller.

Dopo la visita alla mostra sulla storia del Bologna e dello stadio Littoriale (poi comunale e Dall’Ara) uno dei più importanti impianti sportivi di allora e voluta fortemente da Leandro Arpinati nativo di Civitella, allora podestà di Bologna, presidente della Figc e del Coni, curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti, i saluti dell’assessore allo sport Franco Locatelli e l’intervento di Luciano Brigoli noto collezionista dei cimeli del Bologna Calcio che ha tratteggiato gli aspetti storici di quella grande costruzione che fu inaugurata alla presenza di Mussolini nel 1929 con la torre Maratona alta più di 42 metri. Con la sua solita verve hanno concluso la giornata Pecci "tra le tante squadre nelle quali ho militato, Bologna e Toro le ho particolarmente a cuore" e Baratta che ha illustrato "l’aumento dei Club Bologna e dei soci in Italia e all’estero".

Oscar Bandini