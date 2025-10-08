Grandi mostre e non solo. Crescono gli arrivi in città. E molti sono stranieri. Bene tutto l’Appennino

Archiviata l’estate, per il turismo è tempo di consuntivi. Nei dati dei primi otto mesi del 2025 in terra forlivese si registrano cifre in chiaroscuro: superpositivi all’ombra di Saffi, altalenanti nelle località dell’entroterra. Complessivamente il territorio dell’intera provincia fa registrare numeri lievemente negativi: uno – 0,7% nella casella degli arrivi e un – 3% in quella dei pernottamenti.

Entrando nel dettaglio, salta agli occhi il segno meno che ‘intristisce’ le località termali: se Castrocaro piange, con un – 10,8 negli arrivi (10.285 i turisti arrivati all’ombra del Campanone) e un -12,8 nei pernottamenti (totale 36.267), non ride nemmeno Bagno di Romagna che sfiora un doppio – 14% (62.240 e 143.184). Male anche Bertinoro con un deficit di 8,5 punti percentuali negli arrivi (8.898) e 7,5 nelle presenze (32.191). Discreto incremento invece per Santa Sofia: l’aria pulita e il verde del parco delle foreste casentinesi hanno calamitato l’interesse di 7.289 forestieri, il 6,1% in più del 2024; turisti rimasti per circa 2 giorni e mezzo (+7%).

Piacevolmente sorprendenti i dati relativi a Forlì. Dal 1° gennaio al 31 agosto i turisti approdati nella città di Saffi sono stati ben 72.538: un bel +9,1% rispetto ai primi 8 mesi del 2024. La casella degli stranieri riporta quota 12.912 persone che tuttavia hanno scelto un soggiorno più breve rispetto al passato: 51.239 i pernottamenti per un 9% in meno dell’anno precedente. La ‘sosta’ in città sfiora dunque i 4 giorni. Incremento ascrivibile alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’ dei Musei San Domenico? Sicuramente la grande esposizione ha avuto un ruolo importante nel richiamo turistico: ma se un eccellente incremento si è registrato nel mese di maggio (10.576 arrivi pari al +20,4% e 27.539 per un +6,3), come giustificare allora l’autentico boom di luglio (12.005 per un +33,8% e 27.635 per un +10.1), quando i Musei avevano già chiuso i battenti?

Crescono moderatamente i numeri degli alberghi, che chiudono la stagione con una doppia crescita (+4,4 arrivi e +2 presenze), mentre fa più rumore l’impennata degli altri esercizi ricettivi quali b&b (+34,2 a cui corrisponde un -3,4 nei pernottamenti). Si tratta tuttavia di numeri ben diversi: più grandi per gli hotel (58.429 persone arrivate per 149.190 pernottamenti), mentre gli ‘avversari’ devono accontentarsi di cifre più circoscritte (14.110 e 42.190). Capitolo provenienza: sul fronte italiano s’impennano gli arrivi dal sud (+25,2 Basilicata per un totale di 641 turisti giunti in città, +20,7 Campania per 3.896, +15,3 Sicilia pari a 2.292) e dalle province autonome di Bolzano (+21% pari a 351 turisti) e Trento (31,9 – 538). A fare la parte del leone in termini di numeri totali sono Lombardia (11.186 persone per un+11,7), Lazio, Veneto e Toscana. Oltre ovviamente l’Emilia-Romagna che segna 6.470 arrivi (+5,2). Passando all’estero, spiccano i turisti giunti da Germania (1471) e Francia (1.070). 8.302 in totale dall’Unione Europea (-4.6). Crescono i turisti greci (+104%) e gli egiziani (+54,8) ma siamo nell’ordine di piccoli numeri. A parte il discorso delle persone giunte da Israele: 338 arrivi per un +1252%.