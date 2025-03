Grandine, danni nel Forlivese. L’appello di Coldiretti: "Servono lo stato di calamità e sostegni"

Non c’è pace per gli agricoltori: dopo i campi allagati e le gelate notturne, ora la grandine. Nel pomeriggio di martedì, infatti, un’ondata di maltempo ha investito tutta la provincia di Forlì-Cesena, con temporali intensi e grandinate violente (in qualche zona il bis ieri in tarda mattinata). Le zone più colpite includono: Villanova, Castiglione, Petrignone, Villagrappa, Rovere, Castrocaro e Terra del Sole.

Fancesco Pini, segretario di Coldiretti per la zona di Forlì e Meldola, spiega: "Le colture frutticole, come pesche, albicocche e ciliegie, sono in piena fioritura e sono state duramente colpite. Anche i seminativi, come grano e orzo, che stavano entrando in una fase critica di sviluppo, hanno subìto danni significativi. In alcune aziende si stima una perdita che supera il 60% della produzione, un colpo durissimo per il settore agricolo locale".

Un danno sottolineato anche da Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena: "Questi eventi atmosferici estremi – osserva – mettono a dura prova la resilienza dei nostri agricoltori. È fondamentale che le istituzioni comprendano la gravità della situazione e intervengano con misure concrete a sostegno del comparto agricolo, che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia locale". "La frequenza e l’intensità di questi fenomeni atmosferici stanno aumentando – aggiunge a sua volta Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena –. È necessario investire in strumenti di prevenzione e supporto per garantire la sostenibilità del settore agricolo nel nostro territorio".

Di fronte a questa nuova emergenza, Coldiretti Forlì-Cesena chiede l’attivazione immediata delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità e l’adozione di misure straordinarie di sostegno economico per le aziende agricole colpite.

Già ieri la rassicurazione dell’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi: "I nostri tecnici stanno effettuando sopralluoghi per capire quante sono le aziende e quanti gli ettari agricoli oggetto dal fenomeno. Sono state danneggiate addirittura le reti di protezione e per questo nei prossimi giorni raccoglieremo le segnalazioni di causa di forza maggiore per gli impianti danneggiati dall’evento e oggetto di finanziamenti del Psr o dell’Ocm ortofrutta. Questo evento – conclude l’assessore regionale – ha messo ancora in evidenza che occorre difendere le produzioni e col progetto Frutteti Protetti mettiamo a disposizione nel complesso 70 milioni di euro, con un’intensità di aiuto fino al 60% della spesa".