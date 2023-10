"Grano. Storie e persone della guerra in Ucraina"

Per il ciclo ‘Autori in Fabbrica’, oggi alle 18 nella sala teatro della Fabbrica delle Candele, il giornalista e inviato di guerra Rai Giammarco Sicuro presenterà il suo libro ‘Grano. Storie e persone da una guerra vicina’. L’autore racconta la guerra in Ucraina in seguito all’attacco russo a Kiev . Il libro narra la storia di chi subisce la guerra: i rifugiati in fuga, i bambini terrorizzati nei bunker, gli anziani evacuati in carrozzina sotto le bombe, i ragazzi che si improvvisano soldati. Dialoga con l’autore il professor Roberto Carnero dell’Università di Bologna.