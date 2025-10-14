"Grati a don Pazzi". Inaugurato il murale

A conclusione delle celebrazioni per il decennale dalla scomparsa di don Luigi Pazzi, a Bertinoro, nella mattinata di domenica, si è tenuta una messa in suo onore e si è inaugurato il murale realizzato sulla parete esterna proprio della ‘sua’ Casa della Carità. "Un segno di gratitudine" come lo ha definito il sindaco del Balcone di Romagna, Filippo Scogli. Riconoscenza per il parroco che 44 anni fa fondò proprio la Casa della Carità, un luogo di accoglienza, speranza e solidarietà.

A svelare l’opera e a inaugurarla erano presenti monsignor Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forli-Bertinoro, don Mauro Petrini, attuale parroco di Bertinoro, e l’assessora regionale alla cultura e alla pace, nonché ex sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. L’opera è stata eseguita dall’artista Daniele Tamburro. "Sono stati vari i disegni di preparazione – spiega lo stesso artista – derivanti da alcune foto che mi erano state date e che ritraevano don Pazzi, alle quali abbiamo voluto aggiungere i tre pani che sono anche il simbolo stesso della Casa della Carità". Nelle scorse settimane poi Tamburro, con il favore del bel tempo, è riuscito a riportare sul muro la sua opera che ritrae don Pazzi mentre con un braccio sembra voler porgere i tre pani al di fuori del muro stesso alle persone che si avvicinano alla Casa stessa.

"Un segno visibile della gratitudine di tutta la comunità verso un uomo che ha saputo tradurre il Vangelo in gesti concreti di amore verso gli altri – continua il sindaco –. Per me è stato un onore ricordare una figura così importante, e ribadire l’appartenenza di don Luigi alla nostra comunità, che nel 2011 gli conferì la cittadinanza onoraria di Bertinoro. Un grazie sincero a chi ha reso possibile questo omaggio, ai volontari che ogni giorno proseguono il servizio alla Casa della Carità e tutti i cittadini che hanno voluto essere presenti per ribadire la vicinanza e condivisione, e se Bertinoro è un luogo migliore – conclude – tanto lo dobbiamo a persone come don Luigi, suor Gemma e tutti i volontari che da 44 anni portano avanti questo servizio ai più fragili e bisognosi".

Matteo Bondi