Gratis nei centri estivi378 bambini alluvionati

Accesso gratuito per i bambini residenti nei quartieri alluvionati e un allargamento della platea di tutti coloro che usufruiscono dei contributi pubblici: alla fine della stagione, l’amministrazione comunale snocciola i numeri che riguardano i centri estivi, un servizio considerato molto importante dalle famiglie che, dal momento della chiusura delle scuole, hanno bisogno di un sostegno per l’accudimento dei figli. E tra finanziamenti pubblici – cioè Stato, Regione e Comune – e contributo dei privati, l’impegno di spesa per questo servizio ha superato, quest’anno, i 500mila euro.

Nell’ambito del progetto di conciliazione vita-lavoro, la Regione consente ai nuclei familiari con un Isee entro 24mila euro di accedere a uno sconto sui costi mensili del servizio, secondo un sistema ormai collaudato di voucher messi a disposizione direttamente alle famiglie. Sono coinvolti nel progetto i centri estivi convenzionati con il Comune, il quale, ogni anno, implementa la cifra messa a disposizione dalla Regione, per aumentare la platea delle famiglie coinvolte.

"Quest’anno abbiamo voluto fare uno sforzo in più – spiega Paola Casara, assessora alle politiche educative –. Abbiamo avuto 1.449 domande, con un fabbisogno di oltre 366mila euro che la Regione copre per 46%, e abbiamo deciso di accoglierle tutte, anche quelle pervenute oltre i termini previsti, anche senza copertura". Dunque, con il contributo del Comune e grazie a tanti soggetti privati, è stato possibile offrire questa opportunità a molti bambini e ragazzi in più e, in maniera gratuita, ai bambini provenienti dai quartieri alluvionati, per i quali sono state accolte circa 378 domande.

Tra i sostenitori dell’iniziativa a favore degli alluvionati c’è la Fondazione Cassa dei Risparmi, che ha messo a disposizione 150mila euro. A questi si sono aggiunti, sempre da privati, altri 55.870 euro. "All’inizio siamo stati un po’ dietro le quinte, per capire come potevamo muoverci al meglio – dice Maurizia Squarzi, consigliera della Fondazione – poi abbiamo capito che eravamo di fronte a un esempio di forti sinergie con il territorio, di ascolto. E i finanziamenti sono stati erogati direttamente alle famiglie". "Hanno risposto in tanti – continua l’assessora –: la ditta Bandini e Casamenti, Poderi dal Nespoli, Caledario chi burdel, l’associazione Scuola Materna, l’Accademia della Cucina e tanti altri. Abbiamo deciso di tirare le somme, insieme ad alcuni dei finanziatori, come momento di restituzione e di ringraziamento".

Benedetta Squarcia, dirigente dei servizi educativi, è arrivata ai primi di luglio ed è entrata in corsa nell’operazione: "Le famiglie hanno sempre più bisogno dei Centri estivi – dice – ed è importante dare una risposta adeguata. Noi abbiamo un territorio che collabora, una rete con 57 gestori di Centri estivi, che hanno accolto i bambini e hanno fornito risposte di qualità, anche nei confronti dei piccoli disabili".

Paola Mauti