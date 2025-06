Gratis per dieci lettori. Astoria, ecco Brad Pitt e Javier Bardem con ’F1’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

In cartellone arriva ’F1’. Il film di Joseph Kosinski segue la storia di un ex pilota della Formula 1 Sonny Hayes (Brad Pitt), che dopo essersi ritirato negli anni ’90 dopo un grave infortunio, che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera, decide di tornare in pista. Il suo amico Ruben Cervantes (Javier Bardem) è a capo della squadra APXGP e gestisce la giovane promessa dell’automobilismo Joshua Pearce (Damson Idris). La squadra di Ruben è in gravi difficoltà e prossima al fallimento, ha bisogno di una spina come quella dell’entrata in pista di Sonny. Inoltre, Pearce è un talento che va perfezionato e un carattere spigoloso da smussare. Sarà proprio compito di Hayes fare di lui un campione diventando il suo mentore. I due correranno insieme, ma tra il rombo dei motori riaffiora il triste passato di Sonny, che si renderà presto conto che il suo compagno di squadra è in competizione con lui.

È una novità anche ’Bambi - Una Vita nei Boschi’. Il film il live action diretto da Michel Fessler racconta la storia di un cerbiatto che vive libero e felice nel bosco con la sua mamma, imparando a muovere i primi passi e a riconoscere i pericoli nascosti tra gli alberi. Ma quando arriva l’autunno e si apre la stagione della caccia, la mamma viene uccisa lasciando il cerbiatto solo al mondo, smarrito. Ma aiutato dalla sua amica Faline e dall’affetto silenzioso degli altri animali del bosco, impara a cavarsela da solo, a riconoscere i sentieri e ad ascoltare il vento tra le fronde. Un giorno incontra un maestoso cervo e scopre che si tratta di suo padre, il Principe della foresta. Quest’ultimo lo aiuterà a crescere forte e coraggioso, accompagnandolo nel passaggio dall’infanzia alla maturità.

Va in scena, poi, ’Come fratelli’ di Antonio Padovan. La pellicola racconta di due amiche inseparabili, a cui il destino regala la gioia di una gravidanza vissuta insieme, che vengono strappate alla vita da un tragico incidente. I loro mariti, incapaci di affrontare da soli il dolore e la sfida di essere padri e vedovi, decidono di allearsi e aiutarsi a vicenda per crescere i figli. Nasce così una nuova famiglia, affiatata e pronta a sfidare ogni pregiudizio. Un equilibrio che verrà però messo in discussione quando una donna entra nell’equazione.

Rimane ’Elio’, film di animazione diretto da Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi. Elio è un bambino che ha difficoltà a integrarsi con gli altri e spesso si rifugia nel proprio mondo immaginario. Grande appassionato dello spazio, è affascinato dagli alieni e desidera più di ogni altra cosa essere rapito da loro. Un giorno, inaspettatamente, questo desiderio sarà esaudito.

Resta anche ’Dragon Trainer’, di Dean DeBlois, è ambientato sull’isola di Berk, in cui vivono i vichinghi, nemici dei draghi da diverse generazioni. Hiccup (Mason Thames), un giovane vichingo, figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler). Il ragazzo ha una mente geniale, ma è sottovalutato dall’intera comunità vichinga.

Nella sala dedicata ai migliori film della passata stagione c’è, invece, ’Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini che ha come protagonista le giovani che, durante la seconda guerra mondiale, furono ingaggiate per assaggiare i cibi di Hitler per evitare un avvelenamento.