Grave infortunio sul lavoro. Operaio in ospedale. Proclamato lo sciopero

Presso lo stabilimento della Bakery Spa a Forlimpopoli si è verificato, pochi giorni fa, un grave infortunio ai danni di un lavoratore che attualmente si trova in condizioni gravi all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sembra che l’addetto sia caduto all’interno di una cella frigo da alcuni metri di altezza. A darne notizia sono i sindacati con le sigle Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil in un comunicato nel quale annunciano anche la proclamazione dello sciopero e dei presidi sindacali.

"Come organizzazioni sindacali esprimiamo tutta la nostra vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia – proseguono nella nota stampa – e riteniamo inaccettabile doverci trovare, di nuovo, a contare i danni della mancata sicurezza sui posti di lavoro".

Per questo motivo le stesse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per domani presso lo stabilimento Bakery di Forlimpopoli. Nella stessa giornata, dalle prime ore del mattino, saranno presenti con un presidio davanti ai cancelli dell’azienda. "Per ribadire con forza che la sicurezza sul lavoro non è negoziabile – continuano nella nota –. Questo ennesimo incidente dimostra quanto resti ancora da fare per garantire condizioni di lavoro realmente sicure e dignitose per tutte e tutti, senza distinzioni tra lavoratori diretti e in somministrazione". Lo stabilimento si occupa di produzione di prodotti da forno semicongelati.

Matteo Bondi