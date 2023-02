Graziani e le sue opere del ‘respiro’ al ReBu

Il pittore Paolo Graziani ha inaugurato ieri pomeriggio una mostra di otto sue opere inedite nello spazio espositivo ReBu (Re=Regnoli, Bu=Buon Vivere), situato in via Giorgio Regnoli 52 all’altezza dell’incrocio con via Cignani. Si tratta di un’esposizione che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i visitatori sulla ricerca scientifica, sulle malattie rare polmonari e su altre particolari situazioni vissute che "mi hanno portato a riflettere – spiega Graziani – sul valore, sull’importanza di quella unica, singola, preziosa inspirazione d’ossigeno, e a soffermarmi su un aspetto: se venisse concesso come dono ‘un altro ultimo respiro’ per poter immortalare un’ immagine, un sentire, un ricordo da portare da questa vita in quella senza fine, su cosa mi soffermerei?’.

Alcune opere sono legate al linguaggio informale, altre evidenziano soprattutto l’aspetto materico e cromatico, sempre in armonia con la spiritualità dell’artista. In tutti i dipinti si assiste ad una sinfonia tonale in cui la luce ha un ruolo fondamentale perché ogni elemento ha una notevole forza comunicativa e sa trasmettere la sensibilità dell’artista e i sentimenti che come ‘spiragli di luce’ avvolgono la scena rappresentata.

Elementi fondamentali di questi dipinti sono la materia e la sintesi degli elementi realizzati con tecnica mista, in cui si percepisce il valore di un viaggio estetico, concettuale ed emozionale che conduce verso orizzonti pieni di sorriso, di speranza e di amore. L’esposizione potrà essere visitata dal lunedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 18.30.

Rosanna Ricci