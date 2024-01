Graziano piace al centrosinistra. Summit tra Pd e futuri alleati: non c’è nessun veto su Rinaldini

Si è tenuto martedì sera il tavolo delle formazioni politiche e civiche che si collocano nello schieramento di centrosinistra. L’incontro fa seguito alla direzione del Partito Democratico che aveva individuato, all’unanimità, il nome di Graziano Rinaldini come proposta da mettere in campo proprio nel confronto con le altre forze di centrosinistra.

In un primo momento questo tavolo era stato rimandato, perché proprio i possibili alleati avevano mal digerito il metodo con il quale i Dem si presentavano all’incontro, cioè con un nome già in gioco. A quanto si apprende da una nota il confronto "è stato franco ma costruttivo e ha messo in evidenza la comune volontà di battere il centrodestra al governo della città, evidenziandone limiti, errori e anche danni al tessuto sociale ed economico della città".

All’incontro erano presenti il Partito Democratico, i socialisti, la lista civica Forlì e Co, Europa verde e il Movimento 5 Stelle. Durante il faccia a faccia si è evidenziato come sia stata disastrosa la "conduzione delle attività di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione" da parte della giunta guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, sottolineando poi come non vi siano politiche sul centro storico, così come sulla casa, la sanità. Tutto questo "rende necessario il cambio di passo" proponendosi così come centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Il confronto di martedì ha riguardato anche il programma comune e il nome del possibile candidato sindaco di coalizione. Nel comunicato non si sono fatti nomi, rimane così in campo quello di Rinaldini proposto dal Pd. Il tavolo si è così aggiornato a dopo che i singoli partiti abbiano potuto valutare, all’interno dei propri organi dirigenziali, quanto emerso dall’incontro stesso.

Matteo Bondi