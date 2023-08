Graziano Rinaldini: "Il rientro di Gessica? Vedete, siamo democratici..."

Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, ha risposto affermativamente all’appello lanciatole da 51 iscritti al Pd. Tra i firmatari vari amministratori – come Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario uscente, o il modiglianese Jader Dardi – ma anche uno storico militante come Graziano Rinaldini (nella foto), presidente per decine di anni della cooperativa Formula Servizi.

Rinaldini, perché sostiene Gessica Allegni?

"Gessica la conosco da molto tempo, militiamo nel partito fin dalla sua fondazione, quando lei era nel movimento giovanile. L’esperienza di sindaca di Bertinoro credo che le abbia fatto fare poi un’ulteriore maturazione. Ha capacità gestionali e politiche indubbie, credo possa dare il giusto vigore ed energia al nostro partito, soprattutto in questa fase. È, secondo me, la candidata ideale".

In corsa per il ruolo di segretario c’è già anche Alessandro Gasperini.

"Non lo conosco bene. Sarà il congresso a determinare chi sarà il segretario, io appoggio Gessica".

La Allegni è rientrata nel partito solo quest’anno, dopo che era uscita quando era segretario Matteo Renzi: non c’è il rischio di uno spostamento troppo a sinistra?

"Non credo proprio: il Pd è il frutto di molte esperienze politiche diversificate. Lei dovrà coordinarlo con tutte le sue anime, ma ha già dimostrato di avere ottime capacità organizzative e di gestione anche di situazioni complesse. Penso potrà fare un ottimo lavoro".

La Allegni è rientrata sostenendo la candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale, lei invece faceva parte del comitato locale che sosteneva la candidatura del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Il Pd è un partito democratico e si vede anche in queste cose: la Schlein è la nostra segretaria, ma Bonaccini non è che sia proprio sparito, anzi. Tutti fanno la loro parte e così dobbiamo fare anche a Forlì".

Il suo nome era stato fatto anche qualche tempo fa come possibile candidato alle prossime elezioni amministrative di Forlì. Cosa farà?

"Siamo qui per sostenere Gessica a segretario del Pd e io sto benissimo a gestire il mio tempo dopo 40 anni di servizio in cooperativa" (ride).

Matteo Bondi