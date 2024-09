"Grazie a questo lavoro sarò come tutti gli altri": "Il mio dono più bello"

Maicol Ragazzini, tredoziese di 25 anni e componente disabile della cooperativa Bobowski di Modigliana, e Gabriella Balducci, 66 anni di Tredozio, gli ultimi 14 dei quali trascorsi come titolare dell’edicola, aiutata dal marito Pierluigi Albonetti e ora rientrata come volontaria, saranno due dei principali componenti dello staff della nuova edicola EdiKart ‘La Coccinella’. Grazie a questo incarico, Maicol sembra rinato, infatti racconta con entusiasmo: "Ogni giorno avrò finalmente un lavoro come tutti e non sarò più solo un ragazzo speciale, ma come gli altri". Dopo un attimo aggiunge tutto sorridente: "Poi avrò dei clienti speciali che sono anche miei amici". A chi pensa a suoi coetanei, magari ragazzi del paese, Maicol specifica: "Sono amici speciali e importanti, i carabinieri: la comandante e marescialla Paola Cazzato e il carabiniere Francesco Caputo. Durante il servizio militare, infatti, erano carabinieri sia mio nonno sia mio babbo Massimo, cui dedico questo mio nuovo lavoro".

Di fianco a Maicol nell’edicola si fa largo Gabriella Balducci, che vuole raccontare l’importanza del suo nuovo ruolo di volontaria nel negozio da lei diretto per 14 anni e lasciato un anno fa per problemi di salute e per il terremoto: "Ritornare alla mia adorata edicola – spiega Gabriella - è stato per me uno dei più bei regali della vita. Potrò di nuovo uscire tutti i giorni di casa, anche se in carrozzella, per tornare a contatto con la gente del paese. Inoltre, penso di trovarmi benissimo con i ragazzi della cooperativa sociale, perché sono ragazzi educati e i clienti capiranno loro e me".

Gabriella ringrazia Stefano Fabbri, morto due anni fa, che gestiva il negozio di frutta e verdura di fronte all’edicola, e il vetrinista Rodolfo, "che mi hanno sempre aiutato tutte le volte che ho avuto bisogno, specialmente col computer". E conclude: "Ora ringrazio i miei angeli, gli animatori della Bobowski".

Quinto Cappelli