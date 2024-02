’Green Border’ e il dramma dei migranti

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20. In programmazione arriva Green Border. Il film diretto da Agnieszka Holland racconta come, dopo essere stato sconfitto democraticamente da Sviatlana Tsikhanouskaya, nel 2021 Alexander Lukashenko abbia permesso ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l’Europa. Il suo, però, non è stato un gesto magnanimo, bensì un modo per sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, portando a una vera e propria crisi umanitaria. In risposta a ciò, la vicina Polonia ha costruito un muro d’acciaio e di filo spinato per fronteggiare i massicci ingressi. Per costruire il muro, però, ci è voluto diverso tempo, così quando i rifugiati arrivano a Minsk, vengono trasportati nella zona di confine, nota come la zona rossa, sita tra i boschi. Una volta giunta la notte alcuni migranti cercano di attraversa il confine clandestinamente, sperando di non essere catturati dalle guardie polacche e riportati poi con la forza in Bielorussia. Fra loro ci sono una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese dall’Afghanistan. Riusciranno a superare il confine o saranno fermati dalle milizie dello Stato? Il film è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 dove ha vinto il premio speciale della giuria. Rimane ancora in programmazione Perfect Days, il film diretto da Wim Wenders. Sul grande schermo prende vita la storia semplice di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo di pochissime parole che vive seguendo una tranquilla routine in cui ogni giorno è quasi uguale al precedente, pur con tante variazioni inevitabili, che rendono ogni momento unico e meritevole di un’attenzione speciale e consapevole da parte di chi lo sta vivendo. Hirayama lavora come addetto alle pulizie nei bagni pubblici di Tokyo e svolge la professione con una dedizione apparentemente eccessiva, attento a garantire il miglior servizio possibile a persone che si mostrano tutto sommato distratte. Vive in una piccola casa molto modesta, eppure ha trovato lo spazio per realizzare una serra in cui coltiva germogli raccolti da terra e dove si prende cura delle sue passioni: la lettura, la musica rock e gli alberi che fotografa ogni giorno fino a dare vita a un vasto archivio personale che immortala la vegetazione e i suoi effimeri giochi di ombre. La sua esistenza procede lenta, ma quelle che agli occhi di un osservatore esterno possono sembrare giornate monotone e, a tratti, anche malinconiche sono in realtà piene di poesia e anche di una tranquilla serenità che l’uomo ha saputo conquistare nel tempo con fatica, seguendo un disegno preciso, e che ora non ha intenzione di lasciarsi sfuggire. Tra le pieghe delle giornate si riesce a scorgere una vita che va oltre ciò che si racconta, ma non sembra poi così fondamentale: Wenders con Perfect days ha dato vita non senza lirismo a un poema del quotidiano fatto di poche cose e girato nel tempo record di appena diciassette giorni. Il film sarà in corsa ai prossimi Oscar.