’Green city trail’, torna la corsa. Il tema è la violenza di genere

Al via il conto alla rovescia per la nona edizione di ‘Green city trail’, la camminata/corsa non competitiva che andrà in scena lungo l’argine del fiume Ronco domenica 4 maggio. L’evento, organizzato da Forlì trail asd col patrocinio del Comune di Forlì e il supporto delle associazioni ‘Ti racconto un segreto’ e ‘La Magica Tribù’, si rivolge a tutti, dagli sportivi ai semplici camminatori, con l’obiettivo, che la manifestazione si pone ogni anno, di supportare le realtà del territorio che si occupano di ricerca, disabilità e prevenzione. L’edizione 2025 si concentrerà su un tema di attualità: la violenza di genere. Parte del ricavato sarà destinata al Centro Donna di Forlì, impegnato da anni nel sostenere le donne vittime di violenza.

"Noi crediamo che eventi come questo possano diffondere consapevolezza e cultura del rispetto – dichiara l’assessora per le pari opportunità Andrea Cintorino –. Lo sport è un mezzo di rinascita e riscatto". Allo scopo di approfondire il tema di quest’anno, l’evento sarà preceduto, questo giovedì alle 20.30, da un incontro presso la Fabbrica delle Candele, in cui si discuterà del valore educativo dello sport nel contrastare la violenza di genere, insieme alle dottoresse Giulia Civelli (responsabile del Centro Donna), Silvia Succi (psicologa del Centro Donna) e Loretta Raffuzzi (psicologa e psicoterapeuta dell’Ausl Romagna). L’incontro sarà moderato dal giornalista Maurizio Gioiello, e vedrà la partecipazione di allenatori di varie discipline. "Gli allenatori sono punti di riferimento per i giovani, e ciò permette loro di intercettare per primi segnali di disagio. Se insieme riusciamo a unire lo sport al valore educativo, avremo vinto la nostra scommessa", spiega la dirigente del servizio sport Benedetta Squarcia.

La ‘Green city trail’ inizierà alle 9.30, con ritrovo dalle 8 nel parco del Ronco Lido. Previsti due percorsi, da 6 e 12 chilometri, che si svilupperanno all’interno dell’area verde e in un tratto della via Romea Germanica. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al 1° maggio, al costo di 8 euro, sul sito www.forlitrail.com e presso Foto Ottica Giuliani, in viale Roma 346. Sarà possibile iscriversi anche sul luogo dell’evento, a 10 euro. La quota di iscrizione prevede la maglietta (fino a esaurimento scorte), che si potrà ritirare prima della partenza al punto iscrizioni del parco o il 3 maggio, dalle 15 alle 18, nella sede di Forlì trail in via Noferini 2 e nella palestra Viroli del Ronco. Previsti ristori durante e alla fine del percorso, musica con dj set e premi a sorteggio.

Michele Santolini