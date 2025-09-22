"Gregge sterminato dai lupi: vicini al paese"

Emilio Melandri, 64enne residente a Modigliana in via San Donato 6, è molto preoccupato: il proprietario del podere ‘Pigrona’, in via Ibola 15, dove allevava un gregge, sabato scorso ha subìto un attacco da un branco di lupi. "In due notti mi hanno sbranato sei capretti, le tre capre mamme e il caprone – spiega l’allevatore –. Ho trovato sparse nel bosco le carcasse di tre capre. Vista la vicinanza del podere che dista dal paese solo 1 km, ritengo opportuno segnalare il problema, dato che dopo la denuncia ai carabinieri fatta il lunedì successivo non è possibile avere alcun risarcimento".

Si tratta, spiega, del "terzo attacco in due anni" però nei precedenti casi era caduto un capo per volta. "I lupi – continua – sono in zona anche di giorno. Ne sono stati avvistati addirittura 5 nei pressi del lago di Arzano" a circa 2 km dal paese con la strada molto frequentata da camminatori e ciclisti. L’allevatore racconta che dei dieci caprini, 4 avevano gli auricolari che servono per la registrazione all’Ausl: se smarrisci l’animale o lo vendi, va comunicato il numero altrimenti si viene sanzionati dalla Forestale, mentre le rimanenti sei capre erano sotto i sei mesi pertanto prive di auricolari.

"Hanno ucciso un intero gregge, poi ho tre cavalli e tre asini di cui una deve partorire e ho il terrore che mi mangino il piccolo quando non ci sarò. Devo tenere tutto chiuso nella stalla aumentando il lavoro per dargli da mangiare con l’erba dei pascoli che non viene utilizzata e togliere il letame". E adesso? "Il mio sogno – conclude amaramente Melandri – era quello di organizzare una fattoria didattica ma mi è passata la voglia".

Giancarlo Aulizio