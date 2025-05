"Grosso danno per le attività"

Silvia Forlani, che lavora nel Bar pasticceria del Viale, descrive con dovizia di particolari l’impatto dei lavori sull’attività: "Per noi il cantiere è stato penalizzante. Certe mattine abbiamo dovuto chiudere alle 9 perché lo spazio qua davanti era presidiato da betoniere ed escavatori. Adesso la situazione è migliorata, ma per più di due mesi siamo stati quasi fermi". Silvia spiega di aver provato a guardare il nuovo assetto stradale dal punto di vista dei giovani, che si spostano frequentemente in bici utilizzando le ciclabili, tuttavia "secondo me i lati negativi sono più di quelli positivi. Non vedo moltissime biciclette in questa zona, ma in compenso vedo spesso il traffico congestionato".