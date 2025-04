Grota, al Laghetto le opere dedicate a Dante

Che cosa ci fa una mostra di 100 quadri naif di Franco Garelli, in arte Grota, nel giardino, all’ingresso e dentro il ristorante Il Laghetto di San Benedetto in Alpe? "Sono venuto ad esporre le mie opere per rendere omaggio a Dante, che ha cantato questi luoghi nella Divina Commedia, in occasione dei 50 anni della mia attività di pittore". Così rispondeva ieri il pittore di Predappio Alta a chi entrava per assaggiare specialità della casa. "Sono autoritratti, scene di vita quotidiana e come immagino io Dante in questi magici luoghi: Dante che sorvola San Benedetto, con la cascata dell’Acquacheta alle spalle e perfino Dante che fuma una sigaretta, cioè l’autoritratto di Grota-Dante". Il pittore ai visitatori che si fermano ad ammirare "come aperitivo" le sue opere naif, ispirate a Van Gogh, Chagall e Caravaggio, racconta: "il via me lo diede la professoressa delle medie Giovanna Proli, che mi disse: ‘Hai una grande fantasia, ma lo stile è da pulire, perché ancora un po’ sporco’. Grazie ai miei pittori di riferimento, credo di esserci riuscito".

q.c.