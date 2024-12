Grotte urlanti, oggi l’incontro

Si svolge oggi alle 11 in sala Ricci a Premilcuore, un incontro sul monitoraggio dell’evoluzione geomorfologica delle Grotte Urlanti di Premilcuore, preziosa risorsa naturalistica, ambientale e turistica sul fiume Rabbi. Spiega il sindaco Sauro Baruffi: "Risale al 2022 il progetto che ha visto la collaborazione tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale, la Protezione civile e La Sapienza di Roma per permettere il monitoraggio dell’area fino al 2024, con l’obiettivo di verificare il fenomeno dell’erosione provocata dalle acque del fiume e dagli agenti atmosferici e climatici. Lo scopo? Valutare interventi di conservazione della formazione rocciosa di marna e arenaria". Aprirà l’incontro il sindaco, seguito da Paolo Mazzanti della Sapienza di Roma, Fausto Pardolesi dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque Società delle Fonti.