’Gruppo 8’ paga gli stipendi. Ma (per ora) restano i licenziamenti

Nuovo incontro in prefettura per la vertenza Gruppo 8, tra i rappresentanti dell’azienda, i sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e quelli di categoria Fillea, Filca e Feneal, alla presenza delle istituzioni locali. "È stato annunciato il pagamento diretto da parte dell’azienda degli stipendi arretrati di giugno e metà luglio – spiega una nota sindacale – ai dipendenti di Sofalegname, impiegati in appalto. Oltre alle vertenze legali aperte, resta in attesa di sviluppo la pronuncia della procura della Repubblica, che alla luce delle segnalazioni e denunce già depositate, auspichiamo possa fare piena luce sull’intera vicenda".

Nel frattempo, la prospettiva occupazionale non è stata salvaguardata, e la gestione concreta delle ricadute sociali è ancora affidata al lavoro sindacale nei tavoli istituzionali. "Restano infatti enormi questioni irrisolte – proseguono le sigle confederali –, a partire dalla procedura di licenziamento collettivo avviata da Gruppo 8 per 35 lavoratori diretti, e dall’assenza di un piano per la ripresa produttiva, tuttora sospesa". I sindacati spiegano come "le responsabilità di Gruppo 8 e del committente Htl siano evidenti: entrambe le aziende non hanno esercitato il necessario controllo sull’andamento dell’appalto con Sofalegname, né attivato in tempo utile le soluzioni che i sindacali confederali avevano indicato sin dall’inizio come concrete e percorribili". Cgil-Cisl e Uil chiedono quindi il ritiro immediato della procedura di licenziamento collettivo, l’attivazione degli ammortizzatori sociali per accompagnare la fase di transizione e la ripresa delle attività produttive, con piena tutela dei livelli occupazionali. "A fronte della complessità e della gravità della situazione e in attesa che si faccia piena chiarezza sulle responsabilità e si ristabiliscano condizioni di legalità e trasparenza – prosegue la nota – ringraziamo la prefettura, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì e Cesena per il costante supporto. Proseguiremo il confronto con l’obiettivo di individuare ogni possibile soluzione utile a tutelare l’occupazione e a riaffermare un modello produttivo e di relazioni industriali fondato sulla legalità, sul rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori".

Sarah Caudiero, sindacalista di Sudd Cobas, spiega che dopo che i lavoratori riceveranno gli stipendi arretrati "termineranno i presidi davanti agli stabilimenti di Forlì, Cesena e Meldola: un risultato che premia il loro coraggio e la loro determinazione".

Gianni Bonali