Gruppo 8 risponde alle accuse di sfruttamento durante lo sciopero dei lavoratori pakistani

Il "Gruppo 8", al centro delle proteste e dello sciopero ad oltranza iniziato sabato scorso da 17 lavoratori pakistani che lamentano una situazione di sfruttamento, risponde alle accuse mosse dal sindacato Sudd Cobas e dalla Cgil. La vertenza partita nello stabilimento di via Meucci è continuata davanti i cancelli del ’Gruppo 8’ di via Gramadora, nella zona industriale.

"L’azienda che da sabato si trova con picchetti di protesta davanti ai cancelli, è completamente estranea alla vicenda", chiarisce l’avvocato Massimiliano Pompignoli, legale nominato dal gruppo e che lunedì è stato chiamato a partecipare ad un tavolo con diversi consulenti di Sofalegnami, impresa che ha assunto i dipendenti in sciopero, e il sindacato Sudd Cobas.

"Di fatto i lavoratori hanno occupato lo stabilimento di Sofalegname in via Meucci – prosegue Pompignoli – mentre in via Gramadora c’è l’occupazione dei cancelli, uno con una tenda e l’altro con alcune macchine e questo, di fatto, interrompe l’attività lavorativa del gruppo". L’avvocato chiarisce come "l’azienda non sappia nulla di quello che avviene in Sofalegname, che è contoterzista del gruppo, committente del lavoro. Ma non ha nulla a che fare con la gestione dei dipendenti e quanto sta accadendo provoca ogni giorno danni ingenti alla società che sta valutando ogni possibile azione legale per la tutela degli interessi economici e aziendali nonché di immagine cagionati".

Il ’Gruppo 8’ rifiuta anche le pesanti accuse che vengono mosse dalle sigle sindacali impegnate in questa vicenda. "Sono state riferite numerose inesattezze sull’impresa – precisa il legale –, specializzata nella produzione e commercializzazione di mobili imbottiti. Nessun dipendente infatti ha preso parte a questo sciopero e a questa occupazione, che si protrae da giorni, perché esiste una distinzione netta con Sofalegnami. Si sta interrompendo l’attività dell’azienda senza alcun fondamento, creando enormi disagi sia dal punto di vista lavorativo che economico".

Poi Pompignoli spiega come "sia una vicenda complicata, e sono in costante contatto con la questura di Forlì per meglio comprendere come poterci muovere per trovare una soluzione rapida. Intendo sottolineare – conclude – come Gruppo 8 abbia sempre agito nel rispetto delle leggi, adottando una politica di dialogo costante con le organizzazioni sindacali, nel pieno rispetto dei contratti collettivi del settore e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, tanto che anche nella giornata di ieri sono stato impegnato a dialogare con i sindacati che hanno aperto l’agitazione".