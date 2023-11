Gruppo in azione a Campi Bisenzio: "Così ricambiamo l’aiuto ricevuto"

Solidarietà significa anche trasferire quel che si impara a chi ne ha bisogno. E in questi giorni l’associazione culturale Guido da Montefeltro ha pensato di portare a Campi Bisenzio la sua forza lavoro, insieme all’esperienza purtroppo maturata durante l’alluvione di maggio in casa propria. "Il primo passo è stato contattare Emanuele Longhi, referente di Medicina Rosso Blu, che da qualche giorno si occupa di portare nelle zone alluvionate in Toscana beni alimentari e di prima necessità – racconta Andrea Ravaldini, presidente dell’associazione –. Volevamo sdebitarci dell’aiuto portatoci da tanti giovani toscani durante la nostra emergenza di maggio".

Hanno preso parte a questa prima spedizione solidale assieme a Ravaldini altri tre componenti dell’associazione forlivese. Una volta arrivati lì, "c’erano tantissimi volontari che stavano aiutando, soprattutto ragazzi giovani, come già successo da noi. Abbiamo pranzato insieme a loro ed eravamo duemila. L’organizzazione era però meno funzionale di quella in Romagna: c’erano enormi montagne di rifiuti accatastate per strada e il nostro intervento non poteva fare una grande differenza, ma abbiamo fatto il possibile".

Ma le iniziative non finiscono qui. L’associazione, infatti, sta organizzando una raccolta di generi alimentari e di prima necessità da portare nei luoghi maggiormente colpiti. "Stiamo pensando di organizzare una spedizione anche nel prossimo fine settimana, dividendo i volontari in tre turni: uno sabato, uno domenica e uno lunedì – ha spiegato Ravaldini –. L’idea e la speranza che abbiamo è che si allarghi la partecipazione, avendo anche la possibilità di dormire lì grazie alla Caritas di Campi Bisenzio, che ci ha offerto dieci posti letto".

Nelle operazioni future per gli alluvioinati della Toscana "c’è anche l’intenzione di dar vita a una raccolta fondi insieme alla Caritas. Adesso è importante ragionare su cosa è più necessario al momento, così anche chi non riesce a partecipare fisicamente – conclude Ravaldini – può dare una mano".

Martina Rossi