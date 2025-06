Gruppo Montepaolo, c’è il Mercatissimo

Domani e domenica, con inizio alle ore 8 e fino alle 18, si terrà presso il tradizionale punto gestito dal Gruppo di preghiera di Montepaolo in via Copernico 85 (nell’area trasportuale, al box 23) il suo ’Mercatissimo di beneficienza’, iniziativa indetto dall’associazione di volontariato ogni primo sabato del mese e che offre un vasto assortimento di abbigliamento, scarpe, borse, biancheria, mobili, lampadari, oggettistica, libri, fumetti, dischi, cd, giocattoli, quadri e antiquariato e qunat’altro, il tutto ovviamente anche in versione vintage.

Il Gruppo con il ricavato sostiene le proprie varie iniziative di beneficenza.