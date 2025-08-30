Gruppo8 chiude e licenzia. Regione: "Patti disattesi"

Gruppo8 chiude a Forlì e licenzia 30 addetti. Ma la Regione Emilia-Romagna la accusa di aver violato l’accordo firmato per la vertenza dello stabilimento di Forlì e auspica una ripresa del dialogo. L’assessore al Lavoro Giovanni Paglia (foto) esprime "stupore e preoccupazione" per la decisione dell’azienda di chiudere e licenziare 30 dipendenti. "Si era arrivati alla firma di un accordo, di cui con rammarico abbiamo dovuto constatare il mancato rispetto da parte di Sofalegname", dice Paglia riferendosi alla casa madre. L’assessore sottolinea che la Regione aveva seguito la vertenza "in stretto raccordo con la Prefettura nel tentativo di trovare una soluzione che garantisse la libera attività d’impresa nel pieno rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori". La Regione lavorerà dalle prossime ore alla ripresa del dialogo con tutte le istituzioni del territorio. "Riteniamo - conclude Paglia - che pur in un contesto di difficoltà produttiva non si possa individuare come unica soluzione la cessazione dell’attività, tantomeno con decisioni unilaterali". L’azienda aveva annunciato il giorno prima la chiusura dopo mesi di mobilitazioni sindacali, addebitando la decisione alle proteste del sindacato Sudd Cobas.