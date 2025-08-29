Gruppo8 chiude tutto e se ne va: "Azioni illegali del sindacato". La replica: "Una presa in giro"

L’azienda Gruppo8, dopo la lunga vertenza con i lavoratori in sciopero ad oltranza e i picchetti davanti ai cancelli dello stabilimento di via Gramadora dal 3 luglio scorso (con tanto di intervento della polizia per tentare di consentire all’azienda di proseguire nel lavoro), ha deciso di chiudere la fabbrica forlivese.

"Siamo costretti a cessare le attività – spiega una nota dell’impresa – a causa di azioni sindacali illegali e intimidazioni, che compromettono il made in Italy. Con profondo rammarico e grande tristezza annunciamo la cessazione definitiva di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Forlì. Questa difficile decisione è stata imposta da una campagna incessante da parte del sindacato Sudd Cobas, che ci ha completamente destabilizzato". La scelta in questione comporterà il licenziamento di circa 30 operai, anche perché "le azioni del sindacato sono andate ben oltre la legittima protesta, trasformandosi in una serie di blocchi illegali che hanno impedito la libera circolazione delle merci, ostacolato l’accesso dei dipendenti e creato un clima di paura. Inoltre si è aggiunta la diffusione costante di informazioni false e distorte, generando una narrazione fuorviante e dannosa".

Gruppo 8 sostiene come " le vere vittime di questa campagna siano i dipendenti dell’azienda e le loro famiglie, che percepiscono salari equi e godono di pieni diritti contrattuali. Inoltre la recente estensione delle azioni di picchettaggio a un subfornitore di Cesena rappresenta una chiara e preoccupante escalation. Nonostante i nostri sforzi in buona fede e i lodevoli tentativi di mediazione promossi dalla prefettura di Forlì-Cesena – prosegue la nota –, la situazione è diventata insormontabile. Il Sudd Cobas e Sofalegname hanno infatti ripetutamente mancato di rispettare i termini di qualsiasi accordo e questo esito comporterà il licenziamento di un numero significativo dei nostri dipendenti, che diventano così le vittime finali delle azioni del Sudd Cobas".

Il sindacato risponde che è "l’azienda che continua a prendere in giro il territorio, non rispettando gli accordi e non pagando stipendi e contributi ai lavoratori. Di fatto Gruppo8 – prosegue Sarah Caudiero – ha già abbandonato lo stabilimento di Forlì, fregandosene dell’accordo firmato in prefettura che li impegnava a fare ripartire la produzione. Il 3 luglio lo sciopero è iniziato perché in via Gramadora c’erano 10 container pieni di materiali diretti in Cina e il primo agosto lo sciopero ripartiva per lo stesso motivo. Nel frattempo, le commesse in lavorazione venivano spostate a Cesena in un altro stabilimento ’fantasma’ di Gruppo8. L’azienda chiude la fabbrica, ma non la società. Il progetto era infatti fin dall’inizio quello di delocalizzare la produzione, distruggendo l’immagine del made In Italy tra dormitori in fabbrica e sfruttamento del lavoro. Il 6 settembre – spiega Caudiero – scenderemo in piazza con una manifestazione al fianco dei lavoratori in sciopero, con tante adesioni di associazioni e partiti politici: da Forlì Città Aperta all’Anpi, da Mediterranea Saving Humans a Libera, Legambiente e Amnesty International. Ci saranno anche Sinistra Italia Forlì-Cesena, insieme alla lista Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Europa Verde e Rifondazione comunista".