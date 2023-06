Gualmini presenta il libro sull’Europa

L’europarlamentare bolognese Elisabetta Gualmini sarà domani a Forlimpopoli per presentare il suo nuovo libro ’Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali’.

Una riflessione sul ruolo dell’Unione Europea nelle politiche nazionali, dopo un periodo colpito da crisi, pandemia, guerra e gravi episodi di corruzione. L’incontro si tiene alle 17 alla Chiesa dei Servi in Casa Artusi in via Andrea Costa ed è organizzata dal Centro Studi Leonardo Melandri con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.