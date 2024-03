"Guanti trovati il 27 giugno 2022"

Durante l’udienza del 7 marzo scorso è stato sentito il teste Doriano Versari, meccanico, incaricato dai carabinieri di visionare la Panda di Daniele, il 4 luglio 2022: "Ho controllato il vano motore e non ho trovato nulla". In quell’occasione è stato scritto nella cronaca della seduta, in maniera errata, che "i guanti della vittima nell’auto di Daniele vennero ritrovati, nell’auto dell’imputato, l’8 luglio...". In realtà i guanti di Franco – prova decisiva nell’ottica accusatoria – vennero rinvenuti dai militari dei Ris di Parma il 27 giugno 2022, una settimana prima del controllo del meccanico.