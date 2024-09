‘Guarda dove mangi’: domani a Casa Artusi il libro della Liverani

Per la rassegna ‘Autori e Assaggi’ in svolgimento a Casa Artusi di Forlimpopoli domani sera ci sarà la presentazione del libro di Martina Liverani ‘Guarda dove mangi. Ceramica a tavola’, edito da Polaris, 2024. L’appuntamento è alle 20,30. Un viaggio tra cibo e ceramica, due mondi che da secoli si intrecciano in una storia d’amore senza tempo. Un dialogo tra l’autrice, Martina Liverani, e il gastronomo di Casa Artusi, Mattia Fiandaca, che guideranno alla scoperta delle curiosità racchiuse nelle pagine di questo volume che ribalta la prospettiva del cibo, dalla ricetta al piatto dove essa è servita. Dalle zuppiere ai servizi da tè, dalle caraffe ai decori tradizionali e contemporanei, questo libro è una celebrazione della ceramica italiana e del suo ruolo nella nostra cucina e sulle nostre tavole. A seguire aperitivo per tutti i partecipanti nella corte di Casa Artusi. Ingresso gratuito tramite prenotazione al sito casartusi.it. Martina Liverani è autrice e giornalista gastronomica, ha fondato nel 2013 la rivista Dispensa, distribuita a livello internazionale.

