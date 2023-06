Guardare ’oltre le nuvole’ Concerto per la Romagna ferita Biglietti gratis agli alluvionati

Guardare ’oltre le nuvole’, come sinonimo di speranza per chi ha perso tanto o tutto, nella recente alluvione. Il grande concerto bolognese per la Romagna ’Oltre le Nuvole’, in programma domani dalle 16.30 a mezzanotte al Parco delle Caserme Rosse (via di Corticella), non vuole solo essere un aiuto concreto ma anche un momento di svago per tutti coloro che, in queste ultime settimane, hanno lavorato incessantemente per tornare alla normalità. È per questo che l’organizzazione - Unipol Arena, QN il Resto del Carlino e Lavoropiù - ha deciso di invitare i sindaci e di riservare l’ingresso gratuito all’evento ai cittadini delle città più colpite.

Un momento di unione sotto il segno della musica che vedrà presenti sul palco anche le più alte istituzioni con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, la delegata del sindaco alla cultura di Bologna e Città Metropolitana Elena di Gioia e alcuni sindaci dei comuni alluvionati. Per ricevere il voucher che darà diritto all’ingresso è possibile iscriversi al seguente link https:bit.lyOltre_le_Nuvole_voucher o inquadrare quello in alto. Sarà indispensabile presentarsi al parco con un documento di identità.

Il concerto, condotto dai giornalisti Monica Peruzzi e Max Andreetta, vedrà esibirsi: Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Arisa, Giusy Ferreri, Ex-Otago, Mirco Mariani con i suoi Extraliscio, gIANMARIA, Leo Gassman, Inoki, Olly, Shade, Federica Carta, Murubutu, Paolo Benvegnù, Iside, Guera, Federico Aicardi, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, Merk & Kremont, Rovere, Clavdio, DrefGold, Emanuele Aloia, Omar Pedrini. Patrocinato dalla Regione, dal Comune di Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica Unesco, il concerto è stato ideato e promosso da Unipol Arena, QN il Resto del Carlino e Lavoropiù; partner tecnici le agenzie Piave Digital Agency e Rete Doc. I biglietti sono acquistabili su www.oltrelenuvole.org tramite le piattaforme TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms che, per l’occasione, hanno rinunciato all’aggio. Il costo del biglietto è di 25 euro.