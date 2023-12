Guardia medica, duello con l’Ausl "Nessun ridimensionamento. I Cau? Primi esperimenti positivi"

Forlì, 21 dicembre 2023 – A rischio l’efficienza del servizio di guardia medica dell’Ausl? Sono davvero efficaci i Cau (Centri di assistenza urgenza)? I medici stessi due giorni fa hanno scritto una lettera aperta alla cittadinanza in cui spiegavano le ragioni delle loro perplessità sul riassetto del servizio deciso dall’azienda. "L’Ausl – questa l’analisi degli operatori – intende attuare la soppressione delle centrali provinciali telefoniche di risposta medica, dedicate esclusivamente alla consulenza telefonica. In questa ipotesi, verrà introdotta un’unica centrale per tutta la Romagna, dove risponderà personale non sanitario il quale, non avendo le competenze necessarie, non potrà fornire una consulenza medica e quindi si limiterà a trasferire la telefonata al medico locale delle visite domiciliari".

Pronta arriva ora la replica dell’Ausl: "Appaiono francamente pretestuose e sorprendenti alcune affermazioni che intendono rappresentare il progetto di riorganizzazione come frutto di una scelta di ’tagliare servizi, insinuando in modo esplicito che ciò comprometterebbe la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini", sottolinea la direzione generale dell’Ausl in una nota ufficiale. Il comunicato entra poi negli aspetti più specifici affrontati dai medici nel loro intervento: " La Centrale unica di continuità assistenziale prevede una risposta di un operatore tecnico che ha il compito unicamente di comprendere la natura della richiesta del cittadino e di indirizzarlo al servizio idoneo". L’Ausl affronta poi il tema, delicatissimo, del temuto ridimensionamento del numero medici: " Nessuna riduzione, ma solo una differente distribuzione per rendere più celere e appropriata la risposta al cittadino" rimarcano i vertici dell’azienda sanitaria della Romagna.

Quanto al presunto mancato coinvolgimento dei medici sulla riorganizzazione l’Ausl sostiene che "l’azienda agisce nei luoghi e tramite gli organismi preposti, applicando prassi e procedure condivise, non prevedendo altre modalità comunicative con i professionisti. Nel corso degli ultimi mesi – prosegue la nota della direzione generale Ausl – si sono succeduti numerosi momenti di confronto con le organizzazioni sindacali della medicina generale. Ad esempio: il comitato aziendale per la medicina generale del del 7 luglio scorso; o Incontro tra direzione dei servizi territoriali della Regione, direzione generale dell’Ausl Romagna, organizzazioni sindacali, ordini professionali e professionisti, del 26 settembre".

Per quanto riguarda i dubbi espressi sull’attivazione e lo sviluppo dei Cau "si precisa che tale assetto organizzativo risulta già operativo all’interno dell’Azienda, a Cervia e a Cattolica. Sperimentazioni che hanno evidenziato l’efficacia del modello organizzativo. E va detto che ogni elemento riorganizzativo sarà oggetto di attenta valutazione, e ogni eventuale azione correttiva che dovrebbe rivelarsi necessaria sarà prontamente adottata".