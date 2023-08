Guardia medica, bandi semideserti

Non si trovano medici per la guardia medica. Sono infatti andati semideserti i bandi regionali che avrebbero consentito alle aziende sanitarie di assumere a tempo indeterminato medici nel ruolo di ex guardia medica. "Nell’Ausl Romagna su otto posti vacanti ne è stato assegnato solo uno – dice Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione – , e quella di Imola dove nessuno dei 24 posti a disposizione ha trovato candidati. Questi posti hanno trovato copertura solo a tempo determinato. Tale situazione dovrebbe far riflettere l’assessore alla sanità e i direttori delle aziende se la strada che stanno percorrendo sia quella giusta".