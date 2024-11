Guardia medica, Dardi convoca una riunione lunedì: "Il servizio deve essere confermato"

Tiene ancora banco a Modigliana il problema del weekend appena trascorso senza i medici di Guardia medica, in servizio nella locale Casa della comunità anche per Tredozio, coi residenti nella vallata del Tramazzo indirizzati a rivolgersi al presidio diDovadola. La questione era stata sollevata dal capogruppo consigliare di minoranza Adriano Cheli e la risposta del Dipartimento di Cure Primarie e di Medicina di Comunità di Forlì-Cesena, pubblicata a fianco della sua comunicazione – risposta in cui si sostiene che "il servizio di Guardia medica è di ambito distrettuale e non con riferimento al territorio comunale" e che "dallo scorso anno è attiva una Centrale operativa che risponde al numero 800.118009, quindi in caso di assenza occasionale dei medici in servizio a Modigliana questi sono sostituiti da altri medici delle sedi più prossime, come per tutte le altre sedi di ambito territoriale" – è stata considerata "inaccettabile da Cheli. Quindi, sentiti i capigruppo consigliari, è stata richiesta al sindaco Jader Dardi la convocazione degli stessi capigruppo con la possibile presenza degli amministratori di Tredozio.

Il sindaco, dopo le consultazioni sulle varie disponibilità, ha convocato tutti in Comune per lunedì alle 17.30. "Il servizio di Guardia medica presso la struttura della Casa della Salute di Modigliana va mantenuto e salvaguardato – hanno commentato Dardi e l’assessore alla sanità e servizi sociali Giuseppe Travaglini –, Nel prendere atto della risposta della Direzione del Distretto della Ausl in merito a quanto accaduto nella scorsa settimana, vogliamo esprimere il nostro disappunto a fronte di un servizio che deve essere confermato e garantito per tutti i cittadini che risiedono nelle comunità di Modigliana e Tredozio e non può essere messo in discussione".

Giancarlo Aulizio