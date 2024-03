Guardie particolari giurate: ne servono 15

Cooperativa di servizi cerca nel Forlivese 15 guardie particolari giurate con esperienza nel ruolo. Le risorse si occuperanno di: vigilanza ispettiva da svolgere in loco per effettuare i controlli richiesti; vigilanza fissa che prevederà la presenza continuativa in loco per attività anti-intrusione; vigilanza anti-rapina da svolgere presso determinati siti in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, al fine di prevenire reati contro il patrimonio; vigilanza anti-taccheggio da svolgere mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, finalizzata a prevenire reati di furto e/o il danneggiamento dei beni stessi; televigilanza da svolgere mediante servizio di controllo a distanza. Sono richiesti patente B e mezzo proprio, decreto di guardia particolare giurata in corso di validità; porto d’armi; buone capacità relazionali e comunicative. Gradito il possesso del diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Per candidarsi registrarsi con Spid o Cie al portale Lavoro per Te o sull’app Lavoro per Te entro il 15 marzo.