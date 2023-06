Guasti nei campi ma strutture salve, serata tra vino e arte per reagire

"Per reagire positivamente alla tragedia dell’alluvione e delle frane, che hanno danneggiato sì i nostri campi, ma risparmiato le nostre strutture, abbiamo deciso di proporre un’esperienza che coniughi due delle nostre passioni, il vino e l’arte". Lo annuncia Sara Vespignani, titolare col compagno Luca Bosi di Corte San Ruffillo di Dovadola, che ospiterà pertanto nella giornata di venerdì 9 giugno l’evento ‘Il vino nell’arte’, a partire dalle ore 19.45. Sabrina Marin, storica dell’arte, racconterà il vino nei grandi capolavori d’arte.

Anticipa la titolare Vespignani: "Grazie alle suggestive immagini che verranno proiettate nella Sala dei cipressi, sarà un piacere scoprire che il vino nell’arte non è stato soltanto tema centrale di convivialità, allegoria dell’amore ed elemento sacro del sangue di Cristo, ma anche elargitore di gioia, e talvolta oblio da parte di pittori che ne fecero largo uso. Un percorso storico artistico costellato di aneddoti e accadimenti che da sempre legano il vino all’arte sacra e profana". Tra le tante opere proiettate, non mancheranno il Bacco di Caravaggio, I Baccanali di Tiziano, fino alle scene di seduzione di Jan Vermeer, per giungere ai caffè di Parigi di Eduard Manet. A conclusione della conferenza, Corte San Ruffillo propone una cena con il seguente menù: antipasto di flan di formaggio squacquerone, con glassa di vino rosso e gocce di olio alla rucola; primo, risotto sfumato al vino Sangiovese, con salsiccia e radicchio; secondo, filetto di maialino al ristretto di Indovino, con patate al forno; dessert, panna cotta alla vaniglia su crema all’Albana dolce (info e prenotazioni: 0543.934674 e 348.9404101, mail: [email protected] www.cortesanruffillo.it). I vini in abbinamento sono: AzDora, Albana bio Corte San Ruffillo e Sangiovese Superiore Doc Corte San Ruffillo (costo comprensivo di conferenza, coperto, vino e acqua 45 euro).

q.c.