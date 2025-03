Guasto alla linea, oggi i lavori

Da alcuni giorni, a causa della presenza di un cantiere che ha tranciato dei cavi presenti nell’area, nella zona di Viale Bolognesi risultano non essere disponibili la linea telefonica, né quella internet.

La società che gestisce l’infrastruttura di rete fissa, FiberCoop, ha però annunciato che l’intervento di ripristino è previsto nella giornata di oggi, specificando inoltre che si è trattato di un danno provocato da terzi all’interno del sito edile, ed evidenziando quindi di non avere alcuna responsabilità per il disservizio. In più, si legge nella nota, le lunghe tempistiche di riparazione sono state dovute all’attesa della predisposizione, da parte dell’impresa edile, della nuova infrastruttura, e dei pozzetti in cui far transitare il cavo di rete.